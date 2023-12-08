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20:30, 8 декабря 2023Забота о себе

Актеру из фильма «Один дома» удалят часть челюсти из-за рака

У 61-летнего актера Кена Хадсона Кэмпбелла обнаружили рак в ротовой полости

Фото: Dave Starbuck / Globallookpress.com

Американскому актеру Кену Хадсону Кэмпбеллу, известному по роли Санта-Клауса в фильме «Один дома», предстоит перенести операцию по удалению части челюсти с последующей ее реконструкцией. Об этом актер и члены его семьи сообщили на странице краудфандинговой платформы GoFundMe, пишет издание People.

В опубликованном обращении уточняется, что 27 октября врачи обнаружили у 61-летнего Кэмпбелла рак в ротовой полости. По словам дочери артиста Микаэлы, чтобы остановить рост опухоли, врачи решили провести ее отцу 10-часовую операцию, в ходе которой будут удалены участок лимфатической системы, большая часть челюсти, а также кость в ноге. Ее используют для реконструкции лица и создания новой челюсти.

Как сообщили члены семьи Кэмпбелла, после операции ему предстоит лучевая терапия, длительная реабилитация, а также курс химиотерапии. Кроме того, с большой вероятностью актеру понадобится физиотерапия и помощь логопеда для восстановления речи.

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      Екатерина Улитина
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