Актеру из фильма «Один дома» удалят часть челюсти из-за рака

У 61-летнего актера Кена Хадсона Кэмпбелла обнаружили рак в ротовой полости

Американскому актеру Кену Хадсону Кэмпбеллу, известному по роли Санта-Клауса в фильме «Один дома», предстоит перенести операцию по удалению части челюсти с последующей ее реконструкцией. Об этом актер и члены его семьи сообщили на странице краудфандинговой платформы GoFundMe, пишет издание People.

В опубликованном обращении уточняется, что 27 октября врачи обнаружили у 61-летнего Кэмпбелла рак в ротовой полости. По словам дочери артиста Микаэлы, чтобы остановить рост опухоли, врачи решили провести ее отцу 10-часовую операцию, в ходе которой будут удалены участок лимфатической системы, большая часть челюсти, а также кость в ноге. Ее используют для реконструкции лица и создания новой челюсти.

Как сообщили члены семьи Кэмпбелла, после операции ему предстоит лучевая терапия, длительная реабилитация, а также курс химиотерапии. Кроме того, с большой вероятностью актеру понадобится физиотерапия и помощь логопеда для восстановления речи.

Ранее 31-летний американский актер и профессиональный танцор Бартон Каупертуэйт сообщил, что у него диагностирован рак мозга. По словам артиста, заболевание находится как минимум на второй стадии.