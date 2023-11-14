У 31-летнего актера из известного сериала обнаружили рак мозга

У актера Бартона Каупертуэйта обнаружена опухоль в мозге размером с лимон

У американского актера и профессионального танцора Бартона Каупертуэйта диагностирован рак мозга как минимум на второй стадии. Об этом артист сообщил фанатам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет People.

31-летний исполнитель главной роли в известном сериале «Хрупкие создания» признался, что последние восемь недель регулярно испытывал приступы, после одного из них он попал в больницу. По его словам, врачи провели исследование на аппарате МРТ и обнаружили в его мозге аномалию — глиому размером с лимон. «Единственный курс лечения подобных заболеваний — это операция на головном мозге. Доктора пока уверены, что смогут удалить большую часть опухоли», — рассказал Каупертуэйт.

Актер добавил, что хотя опухоль имеет внушительный размер, она не распространяется на другие органы. Он ожидает, что хирурги удалят ее уже в середине или в конце следующей недели. «Я планирую полностью прийти в норму и превзойти свою былую славу», — поделился оптимистичными планами артист.

Ранее сообщалось, что у актера из популярных сериалов «Ходячие мертвецы» и «Карточный домик» Эрика Дженсена найден рак толстого кишечника на последней стадии. Его жена Джессика Бланк заявила, что он уже начал лечение.