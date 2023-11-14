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11:34, 14 ноября 2023Забота о себе

У 31-летнего актера из известного сериала обнаружили рак мозга

У актера Бартона Каупертуэйта обнаружена опухоль в мозге размером с лимон

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Parfums Christian Dior

У американского актера и профессионального танцора Бартона Каупертуэйта диагностирован рак мозга как минимум на второй стадии. Об этом артист сообщил фанатам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет People.

31-летний исполнитель главной роли в известном сериале «Хрупкие создания» признался, что последние восемь недель регулярно испытывал приступы, после одного из них он попал в больницу. По его словам, врачи провели исследование на аппарате МРТ и обнаружили в его мозге аномалию — глиому размером с лимон. «Единственный курс лечения подобных заболеваний — это операция на головном мозге. Доктора пока уверены, что смогут удалить большую часть опухоли», — рассказал Каупертуэйт.

Актер добавил, что хотя опухоль имеет внушительный размер, она не распространяется на другие органы. Он ожидает, что хирурги удалят ее уже в середине или в конце следующей недели. «Я планирую полностью прийти в норму и превзойти свою былую славу», — поделился оптимистичными планами артист.

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      Екатерина Улитина
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