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18:15, 8 июня 2026Авто

Россиянам напомнили о рисках для автомобильных шин в жару

Физик Зенченко напомнил, как неправильное давление в шинах влияет на их долговечность
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россиянам напомнили о рисках для автомобильных шин в жару. С увеличением температуры растет нагрузка на покрышки, заявил RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

Он пояснил: когда воздух внутри колеса нагревается с 20 до 50 градусов, давление увеличивается примерно на 10 процентов по абсолютной шкале. Такая ситуация соответствует норме, если исходное значение отвечало заводским рекомендациям. Современные покрышки разрабатываются с запасом прочности, поэтому сам по себе рост давления не провоцирует разрыв.

Опасность появляется при стечении нескольких обстоятельств. Прежде всего, речь о перекачанной или недокачанной шине, любых ее повреждениях, включая неравномерный износ и старение. Еще один фактор — увеличение нагрузки при высокой скорости.

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Для предотвращения проблем эксперт посоветовал проверять давление покрышек до начала движения или после длительной стоянки. Он рекомендовал использовать механический или электронный манометр хотя бы раз в неделю, а также перед дальней поездкой. Эксперт напомнил, что накачивать шины выше предписанных производителем значений и специально снижать давление с учетом высоких температурных значений нельзя.

«Нормы давления указываются именно для холодных шин и уже учитывают их последующий нагрев во время движения. Эти значения обычно можно найти на табличке в проеме водительской двери, на стойке кузова, в лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля», — подсказал ученый. Также не стоит выпускать воздух из разогретой шины: когда покрышка остынет, давление упадет. Кроме того, перед каждым выездом не помешает осматривать шины на наличие дефектов.

Ранее стало известно, что два крупнейших автопроизводителя практически одновременно сообщили о старте сервисных кампаний, связанных с дефектами удерживающих систем. Отзыву в США подлежат популярный кроссовер Kia Telluride и ряд моделей Mercedes-Benz.

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