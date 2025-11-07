WhatsApp анонсировал появившуюся в Telegram 11 лет назад функцию

WABetainfo: В 2026 году в WhatsApp появятся имена пользователей

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность использовать имена пользователей вместо номеров телефона. Новую функцию анонсировали в сообщении портала WABetainfo.

«WhatsApp снова подтвердил одно из своих самых ожидаемых обновлений — введение имен пользователей. Эта долгожданная функция позволит пользователям общаться друг с другом, не раскрывая свои номера телефонов, что станет серьезным шагом вперед в обеспечении конфиденциальности и безопасности», — говорится в сообщении об опции, появившейся в мессенджере Telegram 11 лет назад, в октябре 2014 года.

В материале добавили, что у каждого пользователя появится уникальный идентификатор (BSUID), благодаря которому компании смогут отправлять людям сообщения, даже не зная номеров их телефонов. По данным WABetainfo, оба этих нововведения появятся в 2026 году.

В январе сообщалось о другом нововведении в WhatsApp. Сообщалось, что в мессенджере появится вкладка для чат-ботов, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ).