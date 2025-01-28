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13:24, 28 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о нововведении в WhatsApp

WABetaInfo: В WhatsApp появится вкладка с чат-ботами, работающими на основе ИИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с искусственным интеллектом (ИИ). О нововведении стало известно порталу WABetaInfo.

По данным специалистов, в мессенджере будет создана специальная вкладка для чат-ботов, работающих на основе ИИ. Отмечается, что на странице пользователям объяснят, как получить к ним доступ и как их использовать.

WABetaInfo также сообщает, что в этой вкладке будут доступны чат-боты, созданные компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и другими разработчиками. Кроме того, по информации портала, WhatsApp работает над тем, чтобы в пользователи самостоятельно могли делать таких ботов.

Уточняется, что эта функция будет доступна в будущем обновлении приложения. В материале также отмечается, что воспользоваться ей смогут только в тех регионах, где доступен искусственный интеллект Meta AI.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась расшифровка голосовых сообщений. Сообщалось, что опция доступна для сообщений на английском, португальском и русском языках.

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