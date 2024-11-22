В WhatsApp появилась расшифровка голосовых сообщений

WhatsApp добавил функцию расшифровки голосовых сообщений на русском языке

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, связанная с голосовыми сообщениями. Об этом говорится на сайте компании.

Мессенджер добавил функцию расшифровки голосовых сообщений. Чтобы перевести аудиосообщение в текстовый формат, необходимо включить эту функцию в настройках и выбрать необходимый язык. После этого нужно нажать на сообщение, которое необходимо расшифровать, и выбрать действие «Транскрибировать».

В WhatsApp подчеркнули, что в настоящее время для расшифровки доступны сообщения на английском, португальском, испанском и русском языках.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится другая новая функция. Сообщается, что некоторые элементы текста будут автоматически форматироваться. Например, рассказали эксперты, номера телефонов и ссылки будут выделяться подчеркиванием, а упоминание групп — жирным.