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10:54, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась расшифровка голосовых сообщений

WhatsApp добавил функцию расшифровки голосовых сообщений на русском языке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, связанная с голосовыми сообщениями. Об этом говорится на сайте компании.

Мессенджер добавил функцию расшифровки голосовых сообщений. Чтобы перевести аудиосообщение в текстовый формат, необходимо включить эту функцию в настройках и выбрать необходимый язык. После этого нужно нажать на сообщение, которое необходимо расшифровать, и выбрать действие «Транскрибировать».

В WhatsApp подчеркнули, что в настоящее время для расшифровки доступны сообщения на английском, португальском, испанском и русском языках.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится другая новая функция. Сообщается, что некоторые элементы текста будут автоматически форматироваться. Например, рассказали эксперты, номера телефонов и ссылки будут выделяться подчеркиванием, а упоминание групп — жирным.

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