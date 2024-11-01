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19:47, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится автоматическое форматирование элементов текста
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с форматированием текста. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в мессенджере появится автоматическое форматирование некоторых элементов текста. Например, рассказали эксперты, ссылки и номера телефонов будут выделяться подчеркиванием, а упоминания групп — жирным.

Предполагается, что новая опция поможет пользователям быстрее находить важную информацию в переписках. Кроме того, говорится в сообщении, участники чатов буду понимать, какая информация интерактивная, и станут активнее с ней взаимодействовать.

Ранее стало известно о другой новой опции WhatsApp. Сообщалось, что пользователи мессенджера смогут контролировать запросы на переписку из внешних сервисов — принимать их или отклонять.

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