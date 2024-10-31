В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится опция контроля запросов на переписку из сторонних сервисов

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщают эксперты портала WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит принимать или отклонять запросы на переписку, поступающие их других приложений. «Эта опция позволит пользователям выбирать, получать ли уведомления, когда кто-то пытается отправить им сообщение из стороннего приложения, что даст им больший контроль над взаимодействиями, инициированными с внешних платформ», — говорится в статье.

По данным портала, опцию контроля запросов на переписку из сторонних сервисов сейчас тестируют на пользователях из Европы. «Пользователи будут иметь возможность настраивать эту опцию в любое время», — отметили специалисты. Функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении WhatsApp для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что WhatsApp внедряет опцию подсчета сообщений в списках. Утверждалось, что функция подсчета сообщений будет отображать число новых сообщений в каждом списке чатов.