Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:28, 29 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция подсчета сообщений в списках

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщают эксперты портала WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что сервис внедряет опцию подсчета сообщений в списках. «Функция подсчета сообщений будет отображать число новых сообщений в каждом пользовательском или стандартном списке, указывая, сколько непрочитанных сообщений накопилось в этом конкретном списке», — отмечается в статье.

Функция подсчета сообщений в списках находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении для пользователей версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play Store.

Ранее стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp смогут включить напоминания о непросмотренных статусах некоторых контактов. По информации портала WABetaInfo, их можно будет включить в разделе настроек, связанных с уведомлениями.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

      Россиян предупредили об угрожающем пожаром в авто действии

      Разногласия по поводу России и Украины раскололи правительство ЮАР

      Медведица с детенышами прошлись на камеру в российском регионе

      Самбурская показала внешность без макияжа и укладки в бане

      Путин призвал решать проблему с разрывом зарплат бюджетников

      Обнаружены неизвестные поселения майя

      Неизвестный налил мочу в утюг полицейских и испортил их форму

      Россиянин до смерти забил свою пожилую бабушку и получил 7 лет строгого режима

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше