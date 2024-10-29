В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция подсчета сообщений в списках

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщают эксперты портала WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что сервис внедряет опцию подсчета сообщений в списках. «Функция подсчета сообщений будет отображать число новых сообщений в каждом пользовательском или стандартном списке, указывая, сколько непрочитанных сообщений накопилось в этом конкретном списке», — отмечается в статье.

Функция подсчета сообщений в списках находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении для пользователей версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play Store.

Ранее стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp смогут включить напоминания о непросмотренных статусах некоторых контактов. По информации портала WABetaInfo, их можно будет включить в разделе настроек, связанных с уведомлениями.