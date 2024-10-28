В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp на Android появятся напоминания о непросмотренных статусах контактов

В популярном мессенджере WhatsApp на устройствах с операционной системой Android появится новая функция. Об этом говорится в сообщении портала WABetaInfo.

Сообщается, что пользователи смогут включить напоминания о непросмотренных статусах некоторых контактов. По информации портала, их можно будет включить в разделе настроек, связанных с уведомлениями.

Авторы WABetaInfo заявляют, что пользователям, включившим напоминания, будут приходить уведомления о статусах, которые размещают избранные контакты, или о тех, на которые пользователь часто отвечает. Отмечается, что частота напоминаний устанавливается автоматически, пользователь на сможет ее изменить.

Ранее в мессенджере появилась еще одна новая опция. Сообщалось, что пользователи смогут добавлять контакты и управлять ими на любых устройствах. Уточнялось, что теперь для того, чтобы общаться в WhatsApp с человеком, собеседнику не нужно добавлять его контакт на телефоне.