WhatsApp добавил упрощающую общение функцию

В WhatsApp появилась возможность добавлять контакты на любых устройствах

Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, которая упрощает общение с контактами. Об этом говорится в официальном блоге сервиса.

Отмечается, что в мессенджере появилась возможность добавлять контакты и управлять ими на любых устройствах. Раньше эта функция работала только на мобильных телефонах. Теперь заводить новые контакты смогут те, кто пользуется веб-версией WhatsApp или приложением на компьютере с операционной системой Windows.

Кроме того, сообщается, что теперь пользователям не нужно сохранять контакты на телефоне, их можно добавить только в WhatsApp. Контакты, добавленные в приложение, можно будет восстановить, даже если пользователь потеряет телефон или войдет в аккаунт на другом устройстве.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, позволяющая добавлять к статусу музыку.