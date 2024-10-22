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18:19, 22 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция из Instagram

В мессенджере WhatsApp появится функция добавления музыки в статус

Фото: Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная со статусом. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Благодаря новой функции пользователь сможет добавить к статусу музыку. Чтобы сделать это, нужно после загрузки картинки в статус выбрать с помощью поиска определенную композицию и добавить ее к изображению.

В материале подчеркнули, что новая опция напоминает возможность из соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Как уточняет WABetaInfo, новая возможность позволит сделать статусы более интерактивными и индивидуальными.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится еще одна новая возможность. Отмечается, что пользователи смогу создавать ссылки на аудио- и видеозвонки в интерфейсе чатов.

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      Мария Большакова
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