В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp можно будет создавать ссылки на звонки в личных и групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная со звонками. О нововведении сообщает портал WABetaInfo.

Сообщается, что возможность создать ссылку появится во вкладке со специальными возможностями рядом с полем ввода сообщения. По данным портала, таким образом можно будет приглашать собеседников как на аудио-, так и на видеозвонки. Созданной ссылкой можно будет поделиться в текущем чате или в других окнах.

Как уточняет WABetaInfo, сегодня многие пользователи мессенджера не знают, что в нем можно создавать ссылки на звонки. Нововведение же сделает эту опцию более заметной. Отмечается, что эта функция появится в бета-версиях приложения для устройств на базе операционной системы iOS.

Ранее стало известно о другой новой функции WhatsApp. Сообщалось, что в мессенджере появится возможность формировать списки чатов по категориям.