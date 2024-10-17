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16:45, 17 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность формировать списки чатов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность формировать списки чатов. О новой функции, которая станет доступна пользователям, говорится в сообщении портала WABetaInfo.

Отмечается, что пользователи WhatsApp смогут собирать как групповые, так и личные беседы в списки и давать им название. Таких списков можно будет создать не более 20.

Сообщается, что после создания списки можно будет редактировать: давать им другое название, включать в них чаты и исключать их. Беседы, сформированные таким образом, будут появляться выше, чем отдельные чаты. Авторы портала подчеркивают, что новая функция позволит упорядочить общение и не пропустить важную информацию.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится еще одна новая возможность. WABetaInfo сообщил, что пользователи смогут повторно просматривать статусы в разделе чатов.

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      Мария Большакова
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