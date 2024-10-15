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19:59, 15 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp смогут повторно просматривать статусы в разделе чатов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что сервис внедрит новую функцию, благодаря которой пользователи смогут повторно просматривать статусы в разделе чатов. «В прошлых версиях мессенджер показывал кольцо вокруг фотографии профиля контакта в разделе чатов только тогда, когда они делились новым статусом», — говорится в статье.

По словам экспертов, опция может быть полезна для тех пользователей, которые хотят просмотреть статус, который они уже видели, без необходимости переходить в раздел «Статус».

Функция для повторного просмотра статусов в разделе чатов доступна некоторым бета-тестировщикам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из Google Play Store. В ближайшее время опция будет доступна большему количеству пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится еще одна полезная функция, помогающая сэкономить время. Мессенджер добавит возможность смотреть видео в ускоренном режиме. Пользователи смогут ускорить воспроизведение ролика в полтора или два раза.

Их время пришло!
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      Олег Давыдов
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