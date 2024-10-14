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18:24, 14 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая полезная функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность смотреть видео в ускоренном режиме

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится еще одна полезная функция, помогающая сэкономить время. Об этом сообщает WABetaInfo.

По словам специалистов портала, мессенджер добавит возможность смотреть видео в ускоренном режиме. Пользователи смогут ускорить воспроизведение ролика в полтора или два раза. Отмечается, что новая функция позволит сэкономить время при просмотре длинных видео.

Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 24.20.78 для устройств на базе iOS. Когда оно станет доступно для всех пользователей мессенджера, пока не уточняется.

Ранее сообщалось о другой новой функции WhatsApp, которая поможет пользователям сэкономить время. Утверждалось, что в мессенджере появится кнопка «прочитать все» для личных чатов и групп.

Их время пришло!
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      Евгения Наумова
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