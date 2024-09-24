WhatsApp анонсировал помогающую сэкономить время функцию

В WhatsApp появится функция «прочитать все» для личных чатов и групп

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, помогающая сэкономить время. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в обновлении мессенджера для устройств на базе Android появится кнопка «прочитать все». Она будет работать для личных чатов и групп. Функция будет доступна в меню, обозначенном тремя точками в верхнем правом углу экрана.

Ожидается, что она будет полезна для тех, кто состоит в большом количестве групповых чатов. «Без этой функции чтение чатов вручную может занять много времени», — уточнили в материале. Анонсированная функция будет доступна в грядущей бета-версии WhatsApp для устройств на Android.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится еще одна новая опция. Пользователи смогут блокировать спам-сообщения от неизвестных отправителей. Блок будет сниматься автоматически, когда объем сообщений снова станет нормальным.