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17:23, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция безопасности

В WhatsApp появится функция блокировки спам-сообщений от неизвестных абонентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция безопасности, которая позволит блокировать спам-сообщения от неизвестных абонентов. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что мессенджер внедрит опцию блокировки сообщений большого объема от неизвестных контактов. По их словам, функция появится в разделе «Дополнительно» в «Настройках конфиденциальности». «Опция будет автоматически блокировать сообщения, когда они превысят определенный порог, защищая пользователей от спама или других нежелательных сообщений», — говорится в статье.

Эксперты объяснили, что блок не является постоянным, так как он снимается, как только объем входящих сообщений возвращается к нормальному уровню.

Опция блокировки спам-сообщений от неизвестных учетных записей доступна некоторым бета-тестировщикам, которые устанавливают последнюю версию бета-версии WhatsApp для iOS. Отмечается, что в ближайшие недели функция будет доступна для большего количества пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая будет предлагать отправить стикер при нажатии на соответствующий ему эмодзи.

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      Олег Давыдов
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