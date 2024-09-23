В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция, предлагающая отправить стикер при нажатии на эмодзи

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая будет предлагать отправить стикер при нажатии на соответствующий ему эмодзи. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что мессенджер будет предлагать стикеры для отправки при нажатии на эмодзи в диалоговом окне. «Когда в коллекции пользователя будет найден соответствующий стикер, он заменит кнопку стикеров, что позволит пользователям быстро получить доступ к стикеру и поделиться им без необходимости вручную искать его на клавиатуре стикеров», — объяснили эксперты.

В статье отмечается, что пользователи сохраняют полный контроль над функцией. Если они посчитают автоматические предложения ненужными, то смогут отключить эту опцию в любое время через настройки приложения, добавили специалисты. Нововведение находится в разработке и будет доступно в будущем обновлении приложения для устройств на базе iOS.

Ранее стало известно, что в WhatsApp станет доступна кнопка, позволяющая повторно выложить статус.