В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp станет доступна кнопка, позволяющая повторно выложить статус

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Пользователям станет доступна кнопка, позволяющая повторно выложить статус. Она будет располагаться над окном ответа на публикацию. В материале уточняется, что такое оформление и расположение кнопки позволит большему числу пользователей применить эту функцию мессенджера.

Нововведение находится на стадии разработки. Ожидается, что оно будет доступно в будущем обновлении.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция, позволяющая сортировать чаты по папкам. Специалисты отметили, что нововведение позволит пользователям быстрее искать нужные чаты и сообщения.

До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция, которая позволит включать и отключать синхронизацию контактов. Так, пользователи смогут контролировать, будут ли отражаться их контакты на других устройствах.