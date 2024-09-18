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14:40, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp станет доступна кнопка, позволяющая повторно выложить статус

Фото: Jaque Silva / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Пользователям станет доступна кнопка, позволяющая повторно выложить статус. Она будет располагаться над окном ответа на публикацию. В материале уточняется, что такое оформление и расположение кнопки позволит большему числу пользователей применить эту функцию мессенджера.

Нововведение находится на стадии разработки. Ожидается, что оно будет доступно в будущем обновлении.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция, позволяющая сортировать чаты по папкам. Специалисты отметили, что нововведение позволит пользователям быстрее искать нужные чаты и сообщения.

До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция, которая позволит включать и отключать синхронизацию контактов. Так, пользователи смогут контролировать, будут ли отражаться их контакты на других устройствах.

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      Мария Большакова
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