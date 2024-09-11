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18:31, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция сортировки чатов по папкам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит сортировать чаты по папкам. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что пользователи мессенджера смогут создавать папки с чатами. «Пользователи получат возможность открыть меню непосредственно с экрана информации о чате, где они смогут быстро определить собеседника или группу в список», — отмечается в материале.

По словам экспертов, после создания списка и добавления в него конкретных чатов пользователи могут легко найти их, выбрав соответствующий фильтр в верхней части экрана. «Пользователи также смогут удалить человека или группу из списка непосредственно из того же меню», — уточняют специалисты.

Функция быстрого добавления чатов в списки находится в разработке. Она будет доступна в будущем обновлении мессенджера для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит включать или отключать синхронизацию контактов.

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      Олег Давыдов
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