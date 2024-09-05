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15:53, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция синхронизации контактов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит включать или отключать синхронизацию контактов. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что пользователи мессенджера смогут контролировать то, будет ли их адресная книга синхронизирована между разными устройствами. «Пользователи смогут отключить синхронизацию контактов — это гарантирует, что их списки контактов не будут отображаться на других устройствах», — отмечается в материале.

По словам экспертов, при отключении синхронизации адресной книги пользователи не смогут управлять контактами на связанных устройствах. «Кроме того, контакты не будут автоматически восстанавливаться, если пользователи меняют телефоны или переустанавливают WhatsApp», — говорится в сообщении. Пока эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе операционной системы Android.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит менять тему в чатах. По словам экспертов, пользователи смогут менять тему в каждом отдельном чате.

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      Олег Давыдов
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