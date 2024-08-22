Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:31, 22 августа 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция выбора темы чатов

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит менять тему в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что в мессенджере появится опция выбора темы чатов. «Эта функция будет добавлена на экран информации о чате и позволит пользователям менять цвет сообщения и фона в соответствии с их предпочтениями», — отмечается в материале.

По словам экспертов, пользователи смогут менять тему в каждом отдельном чате. «WhatsApp предложит пользователям набор из десяти тем», — отметили специалисты. Пока эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе операционной системы iOS.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp внедрит новую опцию, которая позволит менять цвет интерфейса приложения. Всего, по информации экспертов, будет доступно две версии дизайна — светлая и темная.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      Россиян предупредили о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов

      Предпочтения клиентов интернет-магазинов изменились

      Россиянам дали рекомендации по уходу за дорогой обувью

      Диетолог опровергла мифы о гречке

      Опровергнут «заговор» темной материи

      В WhatsApp появится новая функция

      Более 100 российских школ решили перевести на дистанционный формат

      Ущерб аграриев Белгородской области от обстрелов ВСУ подсчитали

      В африканской стране рассказали об ожидании инвестиций из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше