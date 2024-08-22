В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция выбора темы чатов

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит менять тему в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что в мессенджере появится опция выбора темы чатов. «Эта функция будет добавлена на экран информации о чате и позволит пользователям менять цвет сообщения и фона в соответствии с их предпочтениями», — отмечается в материале.

По словам экспертов, пользователи смогут менять тему в каждом отдельном чате. «WhatsApp предложит пользователям набор из десяти тем», — отметили специалисты. Пока эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе операционной системы iOS.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp внедрит новую опцию, которая позволит менять цвет интерфейса приложения. Всего, по информации экспертов, будет доступно две версии дизайна — светлая и темная.