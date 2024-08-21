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13:00, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о новой функции WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится функция изменения цвета интерфейса приложения

Фото: Niklas Graeber / dpa / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция изменения дизайна приложения. Об этом стало известно WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит новую опцию, которая позволит менять цвет интерфейса приложения. Всего, по информации экспертов, будет доступно две версии дизайна — светлая и темная. «При использовании светлой темы традиционный зеленый будет заменен черным, что обеспечит более современный и минималистичный дизайн. В темной теме основной цвет сменится на белый, что создаст контраст, который улучшит читаемость текста», — говорится в материале.

Функция выбора цвета интерфейса приложения находится в стадии разработки. Она будет доступна в будущем обновлении сервиса для устройств на базе Android.

Ранее в WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков. Эксперты отметили, что в «Избранное» можно добавлять как контакты, так и группы.

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      Олег Давыдов
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