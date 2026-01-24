В Госдуме ответили на вопрос об ограничении WhatsApp и Telegram

Депутат ГД Боярский: WhatsApp и Telegram ограничивают не «из вредности»

Ограничения в отношении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram вводятся в России не «из вредности», а потому что они должны соблюдать законодательство страны. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский, сообщает в субботу, 24 января, Комсомольская правда».

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — сказал он.

По словам депутата, принятое в августе 2025 года решение ограничить голосовые вызовы в обоих мессенджерах было принято из-за того, что ни WhatsApp, ни Telegram так и не открыли в России свой офис и отказываются сотрудничать в борьбе с мошенниками.

Ранее Сергей Боярский выразил мнение, что искусственный интеллект никогда не заменит депутатов Государственной Думы, потому что россияне не доверят эту работу бездушным машинам. Политик также отметил, что есть и другие сферы, где искусственный интеллект никогда не заменит человека. По его словам, среди них, например, врачи, учителя и многие другие профессии.