В России упрекнули Дурова после сообщений о замедлении Telegram

Депутат Милонов упрекнул Дурова после сообщений о замедлении Telegram

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов упрекнул основателя Telegram Павла Дурова в нежелании предотвратить нарушения в работе мессенджера. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения о замедлении работы Telegram в России.

Любое ограничение — это печальная история. Я бы искренне хотел, чтобы ограничений было меньше Виталий Милонов зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«Кто мешает Дурову и администрации Telegram предотвращать попытки неправомерного воздействия [на пользователей] и мошеннических действий? Они могут этого не допускать. Они понимают, как это делать, но почему-то сознательно отказываются», — заметил Милонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России. По данным источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничительные меры введут уже во вторник, 10 февраля. Роскомнадзор пока не комментировал сообщения.

Депутат Александр Ющенко рассказал «Ленте.ру», что Роскомнадзор не информировал комитет Госдумы по информационной политике о претензиях к работе мессенджера Telegram. Он также пообещал обратиться в ведомство с официальным запросом, чтобы разъяснить сообщения о замедлении мессенджера.