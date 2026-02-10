Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 10 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

Депутат Ющенко: Роскомнадзор не информировал Госдуму о претензиях к Telegram
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор не информировал комитет Госдумы по информационной политике о претензиях к работе мессенджера Telegram, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Александр Ющенко. Он также пообещал обратиться с ведомство с официальным запросом, чтобы разъяснить сообщения о замедлении мессенджера.

«Уже десяток источников распространили информацию о блокировке Telegram. Но публикуется эта информация в том же мессенджере, — сказал депутат. — У нас есть закон, в его рамках действует Роскомнадзор. И, если мы говорим об официальной стороне вопроса, то в Комитете не обсуждалась проблема с законодательной базой работы Telegram. Роскомнадзор также не информировал нас о проблемах с соблюдением закона».

Ющенко добавил, что не является сторонником блокировок, поскольку они создают дополнительные неудобства для пользователей, и предложил дождаться официальных заявлений со стороны Роскомнадзора.

«У нас и сотовая связь отвратительно работает, и интернет. Есть замедления, другие ограничения, связанные с безопасностью — может, проблема в этом. В любом случае, комитету Госдумы не известно о претензиях Роскомнадзора к мессенджеру. Постараемся официально запросить информацию, чтобы прояснить ситуацию», — заключил политик.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России. По данным источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничительные меры введут уже во вторник, 10 февраля. Роскомнадзор не комментировал эти сведения.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Пособник покушения на российского генерала ГРУ раскрыл детали своей вербовки

    Врач дала несколько советов для снижения риска деменции на 45 процентов

    Третий соучастник рассказал о покушении на российского генерала

    В США оценили «морских терминаторов» из России

    Макрон заявил о чрезвычайном положении в европейской экономике

    Стала известна реакция наемников ВСУ на перевод в штурмовики

    Третий соучастник покушения на российского генерала попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok