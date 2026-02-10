В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

Депутат Ющенко: Роскомнадзор не информировал Госдуму о претензиях к Telegram

Роскомнадзор не информировал комитет Госдумы по информационной политике о претензиях к работе мессенджера Telegram, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Александр Ющенко. Он также пообещал обратиться с ведомство с официальным запросом, чтобы разъяснить сообщения о замедлении мессенджера.

«Уже десяток источников распространили информацию о блокировке Telegram. Но публикуется эта информация в том же мессенджере, — сказал депутат. — У нас есть закон, в его рамках действует Роскомнадзор. И, если мы говорим об официальной стороне вопроса, то в Комитете не обсуждалась проблема с законодательной базой работы Telegram. Роскомнадзор также не информировал нас о проблемах с соблюдением закона».

Ющенко добавил, что не является сторонником блокировок, поскольку они создают дополнительные неудобства для пользователей, и предложил дождаться официальных заявлений со стороны Роскомнадзора.

«У нас и сотовая связь отвратительно работает, и интернет. Есть замедления, другие ограничения, связанные с безопасностью — может, проблема в этом. В любом случае, комитету Госдумы не известно о претензиях Роскомнадзора к мессенджеру. Постараемся официально запросить информацию, чтобы прояснить ситуацию», — заключил политик.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России. По данным источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничительные меры введут уже во вторник, 10 февраля. Роскомнадзор не комментировал эти сведения.