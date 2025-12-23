WhatsApp заявил, что намерен бороться за пользователей из России

WhatsApp будет бороться за права российских пользователей, альтернативы, по заявлению сервиса, якобы менее безопасны. Комментарий последовал после сообщения Роскомнадзора о продолжении ограничений в работе мессенджера в случае неисполнения отечественного законодательства. Слова представителя WhatsApp приводит Reuters.

Ранее РКН напомнил, что работа сервиса может быть полностью ограничена, если он не начнет исполнять законодательство России. Там также добавили, что ограничения вводятся поэтапно, чтобы у пользователей была возможность перейти на другие мессенджеры.

WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов с друзьями, соседями и семьями в регионах по всей России. Мы намерены бороться за наших пользователей представитель WhatsApp

На комментарий сервиса отреагировал председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он отметил, что политические заявления не красят команду WhatsApp.

У WhatsApp были годы, призывы с нашей стороны приземлиться, открыть полномочные представительства в РФ, локализовать данные пользователей из России на нашей территории, завести страничку в Роскомнадзоре, войти в контакт с регулятором (...) Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, то это не очень красиво Сергей Боярский председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

Мессенджер работает с большими сбоями

С 20 декабря специализированные сервисы начали фиксировать резкий рост жалоб на работу мессенджера по всей стране. 22 декабря проблемы усугубились, у некоторых пользователей не проходила даже авторизация. О неполадках сообщили несколько тысяч человек.

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Еще в ноябре депутат Государственной думы Антон Немкин отмечал, что блокировка американского мессенджера не за горами. «Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени», — высказался он.

Депутат Артем Кирьянов также подчеркивал, что сервис демонстрирует абсолютное пренебрежение к безопасности данных пользователей, о чем, в частности, свидетельствует недавний «слив» 3,5 миллиарда номеров.

Путин высказался о ситуации с иностранными мессенджерами

Руководство стран не давало возможности своим мессенджерам соблюдать российские законы, заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года». «Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее», — пояснил он.

Глава государства добавил, что Россия наряду с Китаем и США стала обладать полным цифровым суверенитетом. Путин заявил, что существуют услуги, которые жителям страны можно оказывать через национальный мессенджер. Ранее оказывать их через иностранные системы было невозможно, в частности, по соображениям безопасности. Вместе с тем глава государства согласился, что конкуренция в этой сфере должна быть и будет.