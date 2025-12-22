WhatsApp вновь работает с большими сбоями. Ему грозит полная блокировка в России

Роскомнадзор заявил, что может полностью заблокировать WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp в России 22 декабря произошли очередные серьезные сбои. О неполадках сообщили как минимум 1,6 тысячи россиян. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Владимирской областей и Калининградской области, Республики Крым. О медленной работе сервиса сообщали и в других российских регионах.

Роскомнадзор позднее выступил с объяснениями, сообщив, что «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении мессенджера. Ведомство вновь заявило, что WhatsApp «продолжает нарушать российское законодательство», используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ, для вербовки их исполнителей и для мошенничества.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Там добавили, что ограничения вводятся поэтапно, «позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», и порекомендовали переходить на национальные сервисы.

Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован Роскомнадзор

В Госдуме блокировку WhatsApp назвали вопросом времени

Роскомнадзор начал вводить ограничения в работе WhatsApp в конце ноября и пригрозил полной блокировкой мессенджера в России. В ведомстве отметили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение организации и проведения террористических действий в России.

Депутат Госдумы Антон Немкин считает, что регулярные сбои в работе мессенджера показывают отношение зарубежных площадок к российским пользователям. По его словам, они «ведут себя, как хотят».

Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени Антон Немкин депутат Госдумы

Такое же мнение выразил депутат Артем Кирьянов. Он подчеркнул, что сервис демонстрирует абсолютное пренебрежение к безопасности данных пользователей, не выполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов и не перестает действовать вопреки интересам государства и граждан. Этих причин достаточно, чтобы задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России, считает парламентарий.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин вместо блокировки WhatsApp предложил вводить точечные ограничения.

В свою очередь, мошенники воспользовались новостью об ограничении работы WhatsApp в России и начали распространять шпионское программное обеспечение под видом мессенджера, предупредил специалист из компании UserGate Дмитрий Овчинников.