В работе мессенджера WhatsApp в России 22 декабря произошли очередные серьезные сбои. О неполадках сообщили как минимум 1,6 тысячи россиян. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Владимирской областей и Калининградской области, Республики Крым. О медленной работе сервиса сообщали и в других российских регионах.
Роскомнадзор позднее выступил с объяснениями, сообщив, что «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении мессенджера. Ведомство вновь заявило, что WhatsApp «продолжает нарушать российское законодательство», используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ, для вербовки их исполнителей и для мошенничества.
Там добавили, что ограничения вводятся поэтапно, «позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», и порекомендовали переходить на национальные сервисы.
Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован
В Госдуме блокировку WhatsApp назвали вопросом времени
Роскомнадзор начал вводить ограничения в работе WhatsApp в конце ноября и пригрозил полной блокировкой мессенджера в России. В ведомстве отметили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение организации и проведения террористических действий в России.
Депутат Госдумы Антон Немкин считает, что регулярные сбои в работе мессенджера показывают отношение зарубежных площадок к российским пользователям. По его словам, они «ведут себя, как хотят».
Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени
Такое же мнение выразил депутат Артем Кирьянов. Он подчеркнул, что сервис демонстрирует абсолютное пренебрежение к безопасности данных пользователей, не выполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов и не перестает действовать вопреки интересам государства и граждан. Этих причин достаточно, чтобы задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России, считает парламентарий.
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин вместо блокировки WhatsApp предложил вводить точечные ограничения.
В свою очередь, мошенники воспользовались новостью об ограничении работы WhatsApp в России и начали распространять шпионское программное обеспечение под видом мессенджера, предупредил специалист из компании UserGate Дмитрий Овчинников.