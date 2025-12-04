Названа альтернатива полной блокировке WhatsApp

Экс-премьер Степашин предложил точечные ограничения вместо блокировки WhatsApp

Бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предположил, какой может быть альтернатива полной блокировке мессенджера WhatsApp. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Степашин предложил вводить точечные ограничения вместо блокировки WhatsApp.

«Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — призвал он.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничения против WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы, его полностью заблокируют на территории страны.