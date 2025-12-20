Путин заявил о достижении Россией полного цифрового суверенитета с MAX

Россия с появлением мессенджера MAX стала обладать полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы вела «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Глава РФ указал, что Россия вместе с Соединенными Штатами Америки и Китаем входит в тройку стран, которые обладают цифровым суверенитетом.

Российский лидер также назвал создание MAX «совершенно правильным шагом». Путин заявил, что существуют услуги, которые жителям страны можно оказывать через национальный мессенджер. Ранее оказывать их через иностранные системы было невозможно, в частности, по соображениям безопасности.

Ранее популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, захотел попросить Путина подписаться на его канал в мессенджере MAX. Блогер отметил, что одним из самых значимых и обсуждаемых событий в этом году стал запуск этого мессенджера

