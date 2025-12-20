Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:29, 20 декабря 2025Россия

Путин заявил о достижении Россией полного цифрового суверенитета

Путин заявил о достижении Россией полного цифрового суверенитета с MAX
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Россия с появлением мессенджера MAX стала обладать полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы вела «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Глава РФ указал, что Россия вместе с Соединенными Штатами Америки и Китаем входит в тройку стран, которые обладают цифровым суверенитетом.

Российский лидер также назвал создание MAX «совершенно правильным шагом». Путин заявил, что существуют услуги, которые жителям страны можно оказывать через национальный мессенджер. Ранее оказывать их через иностранные системы было невозможно, в частности, по соображениям безопасности.

Ранее популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, захотел попросить Путина подписаться на его канал в мессенджере MAX. Блогер отметил, что одним из самых значимых и обсуждаемых событий в этом году стал запуск этого мессенджера

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заговорили о «пугающем предупреждении» Путина на прямой линии

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Военкор заявил о снятии Путиным на прямой линии «главного вопроса по СВО»

    В МИД России назвали главного спонсора Украины

    ЕС начнет терять миллиарды евро из-за кредита Украине

    Россия и Таиланд обсудят запуск карт «Мир»

    Еврокомиссия пригрозила Грузии отменой безвиза

    В США обнародовали материалы дела Эпштейна

    В Британии нашли важный сигнал в речи Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok