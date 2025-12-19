Реклама

15:44, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер захотел попросить Путина подписаться на его канал в MAX

Блогер Wylsacom захотел попросить Путина подписаться на его канал в MAX
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, захотел попросить президента России Владимира Путина подписаться на его канал в мессенджере MAX. Об этом стало известно на прямой линии главы государства, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Блогер отметил, что одним из самых значимых и обсуждаемых событий в этом году стал запуск мессенджера MAX. «Хотел попросить вас подписаться на мой канал в MAX про технологии, но понимаю, что вы и так разбираетесь в этом вопросе», — обратился Петухов к президенту.

Говоря о мессенджере, Путин заявил, что с его запуском Россия добилась полного цифрового суверенитета. Он добавил, что в MAX есть целый ряд услуг, которые раньше нельзя было оказывать по соображениям безопасности.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

