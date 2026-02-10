В Госдуме прокомментировали сообщения о замедлении Telegram

Депутат Ющенко заявил, что вопрос замедления Telegram в Госдуме не обсуждался

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал сообщения о замедлении мессенджера Telegram в России. Его слова приводит ТВЦ.

По словам депутата, вопрос замедления Telegram не обсуждался в профильном комитете Госдумы. При этом Ющенко добавил, что Роскомнадзор может прибегнуть к такой мере, если у ведомства будут претензии к мессенджеру, связанные с несоблюдением российских законов.

Ранее многие СМИ сообщили, что Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России. По данным источников на рынке информационных технологий и профильных ведомствах, ограничительные меры введут уже во вторник, 10 февраля. Роскомнадзор не комментировал эти сведения.

Также 10 февраля российские пользователи пожаловались на сбой в работе платформы. 9 февраля от россиян также поступали сообщения о проблемах в работе мессенджера.