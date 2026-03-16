Telegram оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский суд признал платформу виновной в пяти эпизодах нарушения части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, мессенджер отказался удалять запрещенную в России информацию. О каких именно сведениях идет речь, в сообщении не говорится.
Telegram назначили штраф в размере семи миллионов рублей по каждому из эпизодов. Таким образом, общая сумма взыскания для платформы составила 35 миллионов рублей.
В феврале стало известно, что мессенджер также оштрафовали на семь миллионов рублей. Сообщалось, что Telegram повторно отказался удалять информацию об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).