Telegram оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

Суд оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский суд признал платформу виновной в пяти эпизодах нарушения части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, мессенджер отказался удалять запрещенную в России информацию. О каких именно сведениях идет речь, в сообщении не говорится.

Telegram назначили штраф в размере семи миллионов рублей по каждому из эпизодов. Таким образом, общая сумма взыскания для платформы составила 35 миллионов рублей.

В феврале стало известно, что мессенджер также оштрафовали на семь миллионов рублей. Сообщалось, что Telegram повторно отказался удалять информацию об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).