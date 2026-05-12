Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за запрещенную информацию

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за запрещенный контент. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Telegram признали виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Уточняется, что сервис не удалил информацию, запрещенную в России.

Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Telegram оштрафовали в России за неудаление информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками. Компанию обязали выплатить штраф в размере семи миллионов рублей.

Перед этим сообщалось, что Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп. Часть сообществ, к которым ограничили доступ, была связана с терроризмом.