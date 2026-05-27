Олимпийский чемпион Траньков назвал главный футбольный клуб России

Олимпийский чемпион Траньков назвал «Зенит» главным футбольным клубом России

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков назвал главный футбольный клуб России. Об этом сообщает Sport24.

Фигурист сделал выбор в пользу петербургского «Зенита», за который он болеет. «Конечно, найдутся фанаты других клубов, которые со мной не согласятся, но мне, как фанату, хочется думать именно так», — заявил Траньков.

Чемпион ОИ также назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России. «Это большой город, где 90 процентов жителей болеют за "Зенит". В Питере всегда масштабный праздник, когда клуб что-то выигрывает», — отметил Траньков.

17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые стали единоличными лидерами по этому показателю, обойдя московский «Спартак», в активе которого 10 титулов.