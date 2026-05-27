Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:55, 27 мая 2026Спорт

Олимпийский чемпион Траньков назвал главный футбольный клуб России

Олимпийский чемпион Траньков назвал «Зенит» главным футбольным клубом России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков назвал главный футбольный клуб России. Об этом сообщает Sport24.

Фигурист сделал выбор в пользу петербургского «Зенита», за который он болеет. «Конечно, найдутся фанаты других клубов, которые со мной не согласятся, но мне, как фанату, хочется думать именно так», — заявил Траньков.

Чемпион ОИ также назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России. «Это большой город, где 90 процентов жителей болеют за "Зенит". В Питере всегда масштабный праздник, когда клуб что-то выигрывает», — отметил Траньков.

17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые стали единоличными лидерами по этому показателю, обойдя московский «Спартак», в активе которого 10 титулов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

    В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

    Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

    Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

    В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

    Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

    Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

    Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok