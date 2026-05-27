12:52, 27 мая 2026

В Кремле ответили на вопрос о перспективе контактов Путина и Пашиняна

Песков: В ближайшее время контактов Путина и Пашиняна не ожидается
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В ближайшее время контактов президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Никол Пашиняном не ожидается. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, они были недавно, они недавно были, пока таких планов нет», — ответил он на вопрос журналистов.

27 мая Пашинян сделал заявление о выборе Армении между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейски союзом (ЕС). По его словам, у армянского народа должна быть альтернатива.

В начале апреля лидеры России и Армении провели встречу в Москве. В ходе переговоров Путин отметил невозможность одновременного нахождения Армении в ЕС и ЕАЭС. В ответ Пашинян заявил, что Ереван будет продолжать параллельно выстраивать отношения с двумя организациями до определенного момента.

