12:51, 8 апреля 2026

Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин и Никол Пашинян (слева) во время встречи в Москве. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

1 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели жесткий разговор за закрытыми дверями во время встречи в Кремле. Об этом сообщает армянская газета Hraparak в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«После [публичной] встречи [в Кремле] Владимира Путина и Никола Пашиняна (...) по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — сообщают журналисты.

По их словам, Москва сочла невозможным достичь какого-либо соглашения с Пашиняном по итогам встречи. Поэтому, подчеркивают журналисты, было принято решение о практических шагах. В частности, журналисты упоминают запрет со стороны Москвы на въезд крупным компаниям, предприятиям и культурным организациям.

В ходе встречи 1 апреля Владимир Путин отметил невозможность одновременного нахождения Армении в Евросоюзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В ответ Пашинян заявил, что Ереван будет продолжать совмещать членство в организациях до определенного момента.

