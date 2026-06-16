Зеленский на саммите G7 выступил с требованием к Евросоюзу

Зеленский потребовал ускоренного вступления Украины в Евросоюз

В ходе саммита «Большой семерки» (G7) во Франции украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза как можно быстрее принять Украину в объединение. Как передает Euronews, свое требование он обосновал тем, что ситуация со вступлением Киева нуждается в особом подходе.

«Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не "все"», — сказал Зеленский.

Как считает президент Украины, представители Евросоюза должны пойти на «креативные шаги» для ускорения процедуры вступления Киева, так как сейчас республика находится в состоянии конфликта.

Ранее Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве.