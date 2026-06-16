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22:20, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленского уличили во лжи Западу

Мендель заявила, что Зеленский лжет Западу о победе Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря западным лидерам о том, что Киев успешно ведет боевые действия и одерживает победу. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети X.

«Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас. Как только она падет, откроется путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации», — написала она.

Мендель подчеркнула, что сложившаяся ситуация угрожает украинской логистике, и если она рухнет, то под угрозой окажется Краматорск. Бывший пресс-секретарь украинского лидера добавила, что Украина теряет территории, а стратегии, которые поддерживает Европа, «полностью проваливаются».

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский обязан заключить мирный договор с Россией.

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