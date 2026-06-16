Конгрессвумен Луна заявила, что Зеленский обязан заключить мирный договор с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский обязан заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

«Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же», — призвала она, комментируя фотографию Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

Ранее Зеленский заявил, что прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала. Он отметил, что хотел встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, а в будущем переговоры якобы могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.