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21:13, 16 июня 2026Мир

В США призвали Зеленского завершить конфликт на Украине

Конгрессвумен Луна заявила, что Зеленский обязан заключить мирный договор с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обязан заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

«Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же», — призвала она, комментируя фотографию Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

Ранее Зеленский заявил, что прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала. Он отметил, что хотел встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, а в будущем переговоры якобы могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.

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