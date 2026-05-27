12:07, 27 мая 2026Авто

Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

Марина Аверкина

Фото: Авто Плюс Новости / Wikimedia

Страховая компания «АльфаСтрахование» полностью возместила россиянину стоимость Toyota Land Cruiser 300, выплатив ему 13,7 миллиона рублей. Восстановить автомобиль после дорожно-транспортного происшествия оказалось невозможно из-за дефицита нужной детали в стране, сообщает «Агентство страховых новостей».

В результате ДТП машина получила повреждения, требующие замены рамы кузова. Официальный дилер оценил ремонт в 6,7 миллиона рублей. Однако ввезти в Россию саму раму было невозможно из-за сбоя в логистике. Так как восстановить машину не представлялось возможным, страховая компания решила выплатить клиенту всю страховую сумму.

По словам директора филиала «АльфаСтрахование» в Ижевске Татьяны Коробейниковой, в настоящее время поставки запчастей для дорогих машин — большая проблема для страховых компаний. «Рама кузова — несущий элемент конструкции, замена которого регламентирована технологией производителя. Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании — значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести», — говорит эксперт. В таких обстоятельствах единственно верным шагом становится полная страховая выплата, подытожила она.

Ранее стало известно, что Конституционный суд РФ поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита. Высшая инстанция признала неконституционной практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины.

