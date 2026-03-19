Россиянам назвали самый полезный фрукт

Врач Агапкин назвал лимон самым полезным фруктом

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков назвали самый полезный фрукт. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалисты заявили, что этот продукт защищает от инфаркта и снижает риск развития рака.

«Недавно провели исследование — искали самый полезный фрукт. В результате, как это ни удивительно, но на первом месте оказался лимон», — заявил Агапкин.

По словам Кривченкова, в лимоне есть вещества, которые защищают сосуды от повреждений и предотвращают развитие инфаркта. Кроме того, этот фрукт благодаря содержанию в нем витамина C препятствует образованию тромбов, уточнил Агапкин.

Специалисты назвали лимон эффективным и в профилактике рака. «Последние исследования выделяют в лимоне, в частности в кожуре, вещества, которые имеют онкопротективный эффект. Они пока активно изучаются. Тем не менее резон употреблять лимоны в пищу в этом смысле есть», — пояснил Агапкин.

Кривченков добавил, что этот фрукт снимает стресс и улучшает концентрацию внимания. Также лимон помогает контролировать вес, подчеркнул он.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвал продукт, избыток которого разрушает мозг и сердце. Кроме того, он может привести к почечной недостаточности и циррозу печени, предупредил специалист.