Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Диспетчер службы спасения раскрыла содержание самых нелепых звонков

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Работающий диспетчером в американской службе спасения 911 пользователь Reddit с ником TelephonePossible456 рассказал о наиболее странных звонках, которые ей поступали. По его словам, такие ситуации происходят регулярно, особенно во время ночных смен.

«Каким был самый нелепый вызов? Ох, с чего же мне начать... Их было немало, но несколько особенно мне запомнились: один человек позвонил, потому что не мог уснуть, другая женщина была беременна и проголодалась, третья вызвала скорую помощь, потому что у нее чесалось влагалище. Однажды нам звонили, чтобы пожаловаться на кожную сыпь, а один из пациентов вызвал неотложку из-за хронической боли, которую он испытывает с 1991 года», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что к таким людям не отправляют никакую помощь, однако бывали в практике рассказчика и ситуации, когда ему приходилось реагировать на просьбы о помощи, даже если они заведомо были ложными. Например, какое-то время ему почти каждую ночь звонил мужчина с диагностированной шизофрений, утверждавший, что к нему в дом вломились грабители.

«Мы понимали, в чем тут дело, но каждый раз, когда он звонил, нам приходилось считать его заявления правдивыми и отправлять к нему домой наряд полиции. Какая пустая трата сил!» — посетовал автор.

Ранее этот же пользователь Reddit рассказывал на портале о том, что 75 процентов поступающих звонков — «полная чушь». Он уточнил, что многие его коллеги в какой-то момент начинают применять пассивную агрессию, чтобы намекнуть на незначительность проблемы звонящего.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Россиянам перечислили главные симптомы пневмонии

    В Москве на презентации упал первый в России человекоподобный робот Aidol

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Гуляйполе

    Собака динго поймала в море акуленка и попала на видео

    В Британии объяснили поддержку Украины со стороны ЕС

    Раскрыта оптимальная продолжительность секса

    Трамп «обязан» подать в суд на одно британское СМИ

    Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в Москве

    В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости