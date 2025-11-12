Диспетчер службы спасения раскрыла содержание самых нелепых звонков

Работающий диспетчером в американской службе спасения 911 пользователь Reddit с ником TelephonePossible456 рассказал о наиболее странных звонках, которые ей поступали. По его словам, такие ситуации происходят регулярно, особенно во время ночных смен.

«Каким был самый нелепый вызов? Ох, с чего же мне начать... Их было немало, но несколько особенно мне запомнились: один человек позвонил, потому что не мог уснуть, другая женщина была беременна и проголодалась, третья вызвала скорую помощь, потому что у нее чесалось влагалище. Однажды нам звонили, чтобы пожаловаться на кожную сыпь, а один из пациентов вызвал неотложку из-за хронической боли, которую он испытывает с 1991 года», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что к таким людям не отправляют никакую помощь, однако бывали в практике рассказчика и ситуации, когда ему приходилось реагировать на просьбы о помощи, даже если они заведомо были ложными. Например, какое-то время ему почти каждую ночь звонил мужчина с диагностированной шизофрений, утверждавший, что к нему в дом вломились грабители.

«Мы понимали, в чем тут дело, но каждый раз, когда он звонил, нам приходилось считать его заявления правдивыми и отправлять к нему домой наряд полиции. Какая пустая трата сил!» — посетовал автор.

Ранее этот же пользователь Reddit рассказывал на портале о том, что 75 процентов поступающих звонков — «полная чушь». Он уточнил, что многие его коллеги в какой-то момент начинают применять пассивную агрессию, чтобы намекнуть на незначительность проблемы звонящего.