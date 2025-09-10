Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником TelephonePossible456 рассказал об особенностях работы диспетчером в американской службе спасения 911. По его словам, он занимался этим четыре года.

«Телевидение и кино полностью исказили представление публики об этой работе. Она далеко не столь драматичная и напряженная, как это показывают на экране. Да, бывают сложные моменты, но не всегда они приводят к выбросу адреналина. На самом деле, 75 процентов звонков, которые мы получаем, — полная чушь: бабушка упала и не может встать, маленький Тимми поцарапал коленку, у 32-летнего мужчины разболелся живот и так далее», — написал автор.

По его словам, каким бы нелепым ни был повод для обращения в службу спасения, диспетчер обязан сохранять уважительный тон и оставаться серьезным. Однако многие в какой-то момент начинают применять пассивную агрессию, чтобы намекнуть на незначительность проблемы звонящего.

«Например, мы повторяем им их же слова, чтобы они услышали, насколько нелепо это звучит: "Так вы звоните просто потому, что у вас болит палец?" Или, когда они заканчивают жаловаться на какую-нибудь ерунду, я делаю долгую паузу и говорю: "Так, и?" Как будто жду объяснений или продолжения истории, ведь не могли же они позвонить только из-за того, что уже озвучили», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале счет за медицинские услуги, который получил после того, как обратился в больницу в США с болью в животе. Опубликованный документ возмутил пользователей портала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Россиян предупредили о последствиях проживания в неприватизированной квартире

    Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

    Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

    Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости