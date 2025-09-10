Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

Пользователь Reddit с ником TelephonePossible456 рассказал об особенностях работы диспетчером в американской службе спасения 911. По его словам, он занимался этим четыре года.

«Телевидение и кино полностью исказили представление публики об этой работе. Она далеко не столь драматичная и напряженная, как это показывают на экране. Да, бывают сложные моменты, но не всегда они приводят к выбросу адреналина. На самом деле, 75 процентов звонков, которые мы получаем, — полная чушь: бабушка упала и не может встать, маленький Тимми поцарапал коленку, у 32-летнего мужчины разболелся живот и так далее», — написал автор.

По его словам, каким бы нелепым ни был повод для обращения в службу спасения, диспетчер обязан сохранять уважительный тон и оставаться серьезным. Однако многие в какой-то момент начинают применять пассивную агрессию, чтобы намекнуть на незначительность проблемы звонящего.

«Например, мы повторяем им их же слова, чтобы они услышали, насколько нелепо это звучит: "Так вы звоните просто потому, что у вас болит палец?" Или, когда они заканчивают жаловаться на какую-нибудь ерунду, я делаю долгую паузу и говорю: "Так, и?" Как будто жду объяснений или продолжения истории, ведь не могли же они позвонить только из-за того, что уже озвучили», — заключил автор.

