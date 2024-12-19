Парень показал счет за медицинские услуги в США и возмутил пользователей сети

Пользователь Reddit показал на портале счет за медицинские услуги, который получил после того, как обратился в больницу в США с болью в животе. Опубликованный документ возмутил пользователей портала.

Как следует из счета, автору поста сделали лабораторные анализы, что обошлось в 780 долларов (около 80 тысяч рублей по текущему курсу). Кроме того, ему провели КТ-сканирование стоимостью шесть тысяч долларов (617 тысяч рублей). С учетом всех услуг сумма к оплате составила 10 800 рублей (1,1 миллиона рублей), чуть меньше половины покрыла страховка.

«Сам этот счет способен вызвать у человека тошноту, так что ему снова придется делать КТ», «Американское здравоохранение — это когда цены выдуманы, а настоящая стоимость услуг не имеет значения», «Америка — страна третьего мира», «Как вообще КТ может так дорого стоить?» — отреагировали пользователи портала.

Многие также удивились тому, что парень обратился к медикам из-за боли в животе, так как сочли это недостаточно веским поводом для похода к врачу.

Ранее другой пользователь Reddit показал, во сколько ему обошлись услуги скорой помощи в США. Комментаторы сочли необоснованно высокой стоимость вызова «неотложки».