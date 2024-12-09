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06:00, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Парень показал счет за услуги скорой помощи в США и разозлил пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником augustprep показал на портале, во сколько ему обошлись услуги скорой помощи в США. Комментаторы признались, что увиденное разозлило их.

Парень прикрепил к публикации фотографию счета за пятиминутную поездку на машине скорой помощи до больницы. Она обошлась автору поста в 1852 доллара (примерно 187 тысяч рублей по нынешнему курсу). Он уточнил, что вызывал неотложную помощь в штате Орегон.

«Здесь учли скидку в честь "черной пятницы"?», «Не могу представить, каково живется в США», «Как так можно жить? Я рад, что я не из США», «Надеюсь, они хотя бы включили сирену», «Это должно быть незаконно», — возмутились комментаторы. Одна из пользовательниц сети рассказала, что когда ее муж с сыном попали в аварию, оказавшая медицинскую помощь компания прислала им отдельные счета за услуги. «Да, даже моему четырехлетнему ребенку», — вспомнила она.

Ранее парень показал на Reddit счет из ресторана и разозлил пользователей сети. Комментаторы сочли, что американским компаниям следует пересмотреть отношение к чаевым.

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