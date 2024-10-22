Парень показал счет из ресторана в США и разозлил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Wonderful_Wade показал на портале счет из ресторана в США. Увиденное разозлило комментаторов и заставило их задуматься о культуре чаевых в стране.

Автор публикации прикрепил к посту фотографию терминала для оплаты заказа в ресторане. За сам заказ ему нужно было заплатить 19 долларов (около 1,8 тысячи рублей). При этом пользователь указал, что готов оставить 20 процентов от суммы в качестве чаевых.

Однако на терминале отобразилась итоговая сумма в 32 доллара (около 3 тысяч рублей), то есть сумма чаевых составила 13 долларов. «Предлагаемые 20 процентов на самом деле составляют 72,6 процента», — заметил парень.

«Надеюсь, вы заметили это до того, как заплатили», «Культура чаевых вредна. Компаниям следует просто платить сотрудникам достойную зарплату», «Чаевые нужно убрать! Почему клиент должен платить зарплату?», «Культура чаевых в Америке шокирует», «Разве это не мошенничество?», «Еще один день, когда я благодарю своих родителей за то, что я европеец. В Европе оставляют максимум 10 процентов чаевых, и то если вы считаете, что обслуживание было превосходным», — возмутились комментаторы.

Ранее женщина опубликовала на Reddit счет за парковку в США. Она объяснила, что получила штраф за стоянку в городе, в котором она никогда не была.