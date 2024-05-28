Счет за парковку в США возмутил пользователей сети

Женщина, проживающая в США, опубликовала на Reddit фото счета за парковку, который ее потребовали оплатить. Ее публикация вызвала бурные обсуждения в сети.

В счете указано, что женщине нужно заплатить 90 долларов (примерно 8,1 тысячи рублей) за неправильную парковку. «Штраф за неправильную парковку, выписанный из другого штата, из города, в котором я никогда не была, для автомобиля, которым я никогда не управляла», — подписала снимок пользовательница.

Она добавила, что уже оспорила штраф, предоставив сведения о том, что в этот день она была на работе в другом городе.

В комментариях пользователи сети признались, что их возмутил штраф, выписанный девушке. Кроме того, они предостерегли ее, что такой документ может быть поддельным. «Пару лет назад со мной случилось то же самое. Я не знал, что это мошенничество», — написал один из них. Также читатели заявили, что девушка поступила правильно, опротестовав взыскание.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как получил неожиданную посылку. Неизвестный отправил ему дорогостоящее ожерелье. В комментариях предположили, что пользователь столкнулся с мошенничеством.