Мужчина получил неожиданную посылку и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником NobleActual1223 рассказал, что получил посылку от неизвестного отправителя и удивился. Вещь, которую прислали мужчине, озадачила комментаторов: они предположили, что автор поста столкнулся с мошенничеством.

«Кто-то отправил мне ожерелье стоимостью 300 долларов (примерно 27 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), и я не имею понятия, кто это сделал. (...) Сначала я запаниковал и подумал: "Черт возьми, я купил это по пьяни". Но потом я проверил свой счет и не увидел информации о покупке», — написал мужчина. К публикации он прикрепил несколько фото неожиданной посылки, в том числе снимок со своей собакой, на шею которой надел украшение.

Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети: большинство комментаторов заявили, что он стал жертвой мошенничества. Автора публикации предупредили, что скоро ему может прийти письмо от мошенников, которые потребуют вернуть ожерелье, а также заплатить за него 300 долларов.

Несколько участников обсуждения пошутили, что питомец мужчины сам заказал ожерелье. «Очевидно, собака купила украшение, зная, как хорошо она будет с ним смотреться», — отметил один из них. Еще один пользователь рассказал, что продавцы могут рассылать свои украшения и другую продукцию разным людям, после чего от их имени писать положительные отзывы.

Ранее другой пользователь Reddit показал трогательную записку, которую он обнаружил на парковке возле больницы. Многие комментаторы признались, что послание довело их до слез.